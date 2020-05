Philae hat sich erneut gemeldet: Dreißig Sekunden Freude

Die Forscher kennen den präzisen Standort von „Philae“ nicht. Sie orten den Roboter über Radiosignale in einem elipsenförmigen Areal von 100 Metern Länge und 30 Metern Breite. „Wir können den Standort noch nicht präzisieren, weil wir bisher keine optischen Bilder haben“, sagte Ferri, der seit 15 Jahren an der Mission mitarbeitet.

Mit 200 Kilometern sei die Raumsonde dafür zu weit weg: „Wir müssen so weit weg bleiben. Die Aktivität des Kometen wächst und wächst. Er schickt uns eine Menge Gas und Staub“, erklärte Ferri. In der Vergangenheit hatte „Rosetta“ dadurch Orientierungsprobleme bekommen und war dann auf Distanz gegangen. Wahrscheinlich werde „Rosetta“ in den nächsten Wochen auf noch größere Distanz gehen, weil die Aktivität des Kometen mit der Annäherung an die Sonne weiter zunehme.