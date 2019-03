Post testet autonomes Fahrzeug für Container-Transport

Die Post testet an ihrem Logistik-Standort in Inzersdorf gemeinsam mit dem AIT ( Austrian Institute of Technology) ein neues Fahrzeug für den eigenständigen Transport von Containern. Das Spezialfahrzeug, das am Dienstag von Post-Vorstand Peter Umundum vorgestellt wurde, soll autonom Wechselaufbaubrücken (WAB) auf dem Betriebsgelände transportieren.