Privater Raumtransporter Cygnus dockte verspätet an ISS an

Die unbemannte Raumkapsel sei am Sonntag um 13.00 Uhr MESZ an der ISS angekommen, teilte die US-Raumfahrtbehörde Nasa mit. Per Roboterarm fingen die Astronauten an Bord der ISS die Kapsel ein. Am Montag wollen sie mit dem Ausladen der rund 600 Kilogramm Ausrüstung, darunter Kleidung und Essen, beginnen.

Der Cygnus-Transporter, der am 18. September mit einer Antares-Rakete vom Weltraumbahnhof Wallops Island im US-Bundesstaat Virginia gestartet war, hatte eigentlich bereits vergangene Woche Sonntag an der ISS andocken sollen. Aber dann tauchte vor Beginn des Manövers beim Datenaustausch zwischen dem anfliegenden Besuch und der Station ein - laut Nasa mittlerweile gelöstes - Softwareproblem auf. Danach musste das Versorgungsschiff noch ein paar Tage im All ausharren: Es durfte einer Sojus-Kapsel nicht in die Quere kommen, die drei Raumfahrer zur ISS brachte.