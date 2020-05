Projekt BioBoost: Energie aus Bio-Abfällen für Europa

Derzeit werden in den Modellen zehn bis 15 Ausgangsstoffe berücksichtigt, für die es schon gut erforschte Verarbeitungsverfahren gibt. In einem ersten Schritt werden diese Stoffe unter Hitze und Druck mit verschiedenen Verfahren in ein Gemisch aus Bio-Öl, Wasser und anderen Stoffen umgewandelt. Aus diesem Gemisch kann in weiteren Schritten entweder Bio-Kraftstoff oder Strom hergestellt werden. Welches der effizientere Weg ist, muss erst noch berechnet werden. Das hängt eben auch davon ab, ob es bestehende Infrastruktur gibt, die verwendet werden kann.

Bei der Umwandlung der Bio-Abfälle in den Rohstoff für Bio-Kraftstoff entstehen auch Nebenprodukte, etwa Phenole, die in der Kunststoffproduktion gebraucht werden und einen entsprechend hohen Marktpreis erzielen können. Es wird auch untersucht, welches das optimale Verhältnis zwischen Phenolen und Bio-Öl ist. Unter Umständen ist es am rentabelsten, auf das Bio-Öl zu verzichten und nur auf Phenole zu setzen. “Es sind noch viele Fragen zu klären, ich glaube aber, dass zumindest in einigen Regionen ein entsprechendes Bio-Abfall-Verwertungssystem kommen wird. Der beschränkende Faktor aus meiner Sicht ist die Marktentwicklung. Wenn aus Bio-Abfällen plötzlich ein Rohstoff wird, werden sie entsprechend teurer, was eine wirtschaftliche Nutzung erschwert”, so Pitzer.

Die Studie soll bis 2015 zumindest klären, unter welchen Umständen es für Europa möglich wäre, Bio-Abfälle nachhaltig und rentabel zu nutzen. “Die Technologie ist schon sehr weit gekommen. Unser Ergebnisse werden hoffentlich viele Regionen motivieren, entsprechende Konzepte umzusetzen”, so Pitzer.