Proxima Centauri c könnte ein neuer Exoplanet sein

Eine Forschergruppe um den Astronomen Mario Damasso vom Osservatorio Astrofisico di Torino hat vermutlich einen Exoplaneten in der Nachbarschaft unseres Sonnensystems gefunden. Die offizielle Bestätigung steht aber derzeit noch aus. Ihren Fund haben sie im Wissenschafts-Magazin Science Advances veröffentlicht. Er trägt derzeit den Namen " Proxima Centauri c" (kurz Proxima c) und könnte das sechsfache der Erdmasse haben.

Der Rote Zwerg Proxima Centauri ist nur 4,2 Lichtjahre von unserem Sonnensystem entfernt und beheimatet den Exoplaneten Proxima Centauri b, der 2016 entdeckt wurde. Er umkreist den Stern in der habitablen Zone und könnte damit flüssiges Wasser besitzen.

Damit gibt es eine Möglichkeit, dass dort Leben wie auf der Erde entstanden sein könnte - vorausgesetzt der Planet hat noch eine Atmosphäre. Rote Zwerge sind deutlich aktiver als etwa unsere Sonne, was zu stärkeren Sonneneruptionen führt. Diese können Atmosphären von nahegelegenen Planeten zerstören.