CHEOPS soll der ESA mehr über Exoplaneten verraten

Teleskope (siehe Grafik oben) messen diese minimalen Veränderungen und weisen so immer neue Exoplaneten nach. Mit der so genannten Radialgeschwindigkeitsmethode kann man die Masse des Planeten berechnen. Dichte und weitere Eigenschaften lassen sich dann ableiten – etwa, ob der Planet aus Fels, Eis oder Gas besteht. Besonders interessant: Heiße Jupiter. „Sie sind zehnmal so groß wie die Erde und gigantische Gasbälle im All. Auf unserem Jupiter ist es ziemlich kalt, weil er so weit von der Sonne entfernt ist und wenig Licht abbekommt. Ein Heißer Jupiter liegt aber ganz nahe an seiner Sonne. 2.000 und mehr Grad sind keine Seltenheit. Dort schmilzt sogar Eisen“, sagt Lendl und ergänzt: „Wir wollen verstehen, was dort passiert. In unserem Sonnensystem ist das unbekannt.“

Dass die Infos gut zur Erde kommen, dafür sorgt das Institut für Astrophysik der Universität Wien, lieferte es doch die Programme zur Übertragung und Verarbeitung der wissenschaftlichen Daten. „Die von uns entwickelte Software ist eines der komplexesten und leistungsfähigsten Systeme zur Instrumentensteuerung, die die Europäische Weltraumagentur ESA jemals eingesetzt hat“, sagt Franz Kerschbaum von der Uni Wien.