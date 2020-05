Quantenphysiker Anton Zeilinger wird 70

Zeilinger, am 20. Mai 1945 in Ried im Innkreis (OÖ) geboren, hat in seinen Physik- und Mathematik-Studien an der Universität Wien „keine einzige Stunde eine Vorlesung zur Quantenphysik“ gehabt. Er musste sich sein Wissen aus Büchern aneignen, „und das hat mich sofort fasziniert, weil die Quantenphysik von unglaublich schöner Mathematik ist“. Faszinierend fand er auch, was nicht in den Büchern stand: „Wenn man fragt, was das alles bedeutet, im Sinne einer Interpretation der Quantenmechanik, bekommt man das Gefühl, dass da etwas Interessantes verborgen sein muss“, sagte er im Gespräch mit der APA. Diese philosophischen Konsequenzen der Erkenntnisse aus der Quantenwelt beschäftigen ihn heute mehr denn je.

Er habe „das Riesenglück gehabt“, seine Doktorarbeit bei Helmut Rauch zu machen, dem Urvater der Quantenoptik in Österreich. Wie Rauch arbeitete Zeilinger ganz klassisch mit Neutronen, doch in dieser Zeit habe Rauch mit der Neutronen-Interferometrie begonnen und konnte schließlich zeigen, dass nicht nur Lichtteilchen Welleneigenschaften besitzen, sondern - wie von der Quantenphysik vorhergesagt - auch massive Teilchen wie Neutronen.