Raumsonde Dawn fliegt auf Zwergplaneten zu

Danach müssen die Forscher allerdings erstmal eine Durststrecke durchlaufen: „Dawn“ kreist zuerst auf der dunklen Seite von Ceres und kann deshalb keine Fotos machen. „Erst Mitte April beginnt dann unsere wissenschaftliche Phase und dann werden sich die Schleusentore öffnen“, sagte Mase. Bis Juni 2016 soll die nur 1,60 Meter lange und 747 Kilogramm schwere Raumsonde den Zwergplaneten erkunden und sich ihm in vier Phasen bis auf 375 Kilometer nähern.



Schon aus dem Anflug heraus hat „Dawn“ den Forschern einige Überraschungen offenbart. Besonders die auf den Fotos in zuvor nie dagewesener Schärfe erkennbaren hellen Flecken faszinieren und verblüffen Wissenschaftler. „Diese Eigenheit hat unser Team sehr begeistert, denn sie ist einzigartig im Sonnensystem“, sagte die Nasa-Wissenschaftlerin Carol Raymond. „Wir werden herausfinden, um was es sich da genau handelt. Das Rätsel wird gelöst werden.“



Möglicherweise könne es sich um freigelegtes Eis handeln, dass Licht reflektiere, sagte Ralf Jaumann vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. „Ganz ehrlich: Ceres ist viel spannender als ich gedacht habe.“