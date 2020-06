Riesiger Asteroid raste an Erde vorbei

Der Himmelskörper "2004 BL86" habe sich mit einem Tempo von etwa 15 Kilometer pro Sekunde genähert, berichtete das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt ( DLR). Durch die Wetterlage und die vielerorts herrschende Bewölkung war der Meteorit in den meisten Teilen Mitteleuropas nicht oder nur schlecht zu sehen. Den Zeitpunkt, an dem der Meteorit der Erde am nächsten war, berechneten die Astronomen mit 17:19 mitteleuropäischer Zeit.

Forscher gehen davon aus, dass vor Millionen von Jahren ein Asteroiden-Einschlag maßgeblich am Aussterben der Dinosaurier beteiligt war. Abwehr-Experten hatten "2004 BL86" bereits im Vorfeld als ungefährlich eingeschätzt - trotz seines Durchmessers von 450 bis 900 Metern. Vor rund einem Jahr war der rund 45 Meter breite Asteroid "2012 DA14" in etwa 27.800 Kilometern Entfernung an der Erde vorbeigerast - so nah wie nie zuvor ein Himmelskörper dieser Größe.