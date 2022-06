Riesiger Sonnenfleck kann zu starken Sonnenstürmen führen

Der riesige Fleck hatte in den vergangenen Tagen bereits zu einigen schwächeren Sonneneruptionen der Kategorie C geführt. In den nächsten Tagen könnten mittelstarke Eruptionen der Klasse M folgen, heißt es in dem Bericht.

Eine größere Anzahl solcher Sonneneruptionen der M-Klasse hatte zuletzt für einen geomagnetischen Sturm gesorgt, der 40 Starlink-Satelliten des Weltraumunternehmens SpaceX zerstörte. Auch Funkausfälle werden nach solchen Eruptionen immer wieder gemeldet.

Zuletzt hatte die Anzahl solcher Sonnenstürme zugenommen. Grund dafür ist der Sonnenzyklus. Nach dem solaren Minimum im Jahr 2019 steuert die Sonne auf das im Jahr 2025 erwartete solare Maximum zu. Entsprechend steigt auch die Zahl der Sonnenflecken und die von ihnen ausgehenden Eruptionen.