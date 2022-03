Das ist die Schallgeschwindigkeit am Mars

Konkret wurde das Geräusch analysiert, das erzeugt wurde, als der Rover mit seinem Laser einen Stein beschossen hat, um mehr über seine Zusammensetzung zu erfahren. So wurde gemessen, wie lang es dauert, bis der Schall das Mikrofon des Rovers erreicht. Diese Skizze zeigt den Messvorgang.

Ein internationales Team an Forscher*innen hat die Töne analysiert, die der Mars-Rover Perseverance auf dem Roten Planeten erzeugt. Dabei wurde auch berechnet, wie hoch die Schallgeschwindigkeit auf dem Mars ist.

So hoch ist die Schallgeschwindigkeit auf dem Mars

Dadurch konnte errechnet werden, dass sich Schall auf dem Mars mit einer Geschwindigkeit von etwa 240 Meter pro Sekunde verbreitet. Zum Vergleich: Die Schallgeschwindigkeit auf der Erde liegt bei 343 Meter pro Sekunde (bei trockener Luft und 20 Grad Celsius). Auch auf dem Mars wurde die Umgebungstemperatur dank eines Thermometers beim Mikrofon miteinbezogen.

Die Wissenschaftler*innen fanden weiters heraus, dass sich die Geschwindigkeit je nach Frequenz ändert. Über 400Hz wird der Schall etwa 10 Meter pro Sekunde schneller. “Das könnte für ein einzigartiges Hörerlebnis auf dem Mars sorgen, wenn höhere Töne früher ankommen als der Bass”, schreiben die Wissenschaftler*innen. Auch das Kommunizieren über Schallwellen könnte dadurch auf dem Mars schwierig werden.

Weitere Forschung

Die Forscherungsergebnisse wurden bei der 53. Lunar and Planetary Science Conference präsentiert und können in diesem PDF eingesehen werden. Das Team will das Verhalten von Schall auf dem Roten Planeten weiterhin überwachen und unter anderem auch herausfinden, welche Auswirkungen veränderte Bedingungen - wie etwa Sandstürme oder die Wintermonate - darauf haben.