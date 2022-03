Mars-Rover auf Roadtrip: NASA verspricht beeindruckende Bilder

Der Perseverance-Rover befindet sich auf dem Weg in ein ehemaliges Flussdelta.

Mit den wissenschaftlichen Experimenten ist vorerst Schluss. Denn der Rover unternimmt gerade einen Roadtrip in ein ehemaliges Flussdelta im Jezero Krater. Dort wo vor einigen Milliarden Jahren ein See beziehungsweise ein Fluss war, malt sich die NASA gute Chancen aus, Hinweise auf früheres Leben zu finden.

Rover navigiert selbständig

Am 14. März hat sich der Mars-Rover auf den Weg dorthin gemacht. Die 5 Kilometer lange Reise wird einige Zeit in Anspruch nehmen und Perseverance wird einen Teil der Strecke selbständig navigieren und fahren. Das hat die US-Raumfahrtbehörde in einem Blogpost mitgeteilt.

"Auf dem Weg ins ehemalige Flussdelta werden wir zahlreiche Bilder aufnehmen", sagt ein NASA-Wissenschaftler. "Je näher wir dem Delta kommen, desto beeindruckender werden diese Bilder." Man darf also gespannt sein.