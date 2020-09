Scharfes Hubble-Foto zeigt Stürme auf Jupiter

Die ESA hat ein neues, eindrucksvolles Foto veröffentlicht, das Jupiter und seinen eisigen Mond Europa in selten dagewesener Schärfe zeigt. Eindeutig zu erkennen sind die turbulenten Wetterverhältnisse auf dem Gasplaneten.

Auf der Nordhalbkugel sieht man Wolken, die auf die Bildung eines neuen Sturms hinweisen. Im Süden ist ein langlebiger Sturm zu sehen, etwa halb so groß wie der Große Rote Fleck - der größte Wirbelsturm des Sonnensystems. Die ESA spricht von einem “Cousin” des Roten Flecks. Jener verändert auch zunehmend seine Farbe, wie die Forscher feststellen. So ist der Sturm ursprünglich rot gewesen, ist dann aber zunehmend verblasst und in einen Weißton übergegangen. Nun wird er wieder rötlicher und dürfte sich so farblich wieder seinem Cousin annähern.