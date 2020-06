Schicht für Schicht zu schnelleren Mikrochips

Silicen

Grundsätzlich sind die Materialien vergleichbar. Beide haben eine charakteristische Honigwabenstruktur, allerdings istkomplett flach, währendeine leichte Kippung in der Struktur aufweist. Das führt unter anderem dazu, dass im Vergleich zueinesehr viel leichter entsteht oder erzeugt werden kann, was für den Einsatz in derunerlässlich ist.

Die Leitfähigkeit ist also vergleichbar?

Die elektronischen Eigenschaften sind ähnlich. Die Ladungsträger verhalten sich wie masselose, relativistische Teilchen und weisen daher eine hohe Beweglichkeit auf. So wären sehr hohe Schaltgeschwindigkeiten von elektronischen Bauelementen möglich.

Also sind die Hoffnungen ähnlich gelagert wie bei Graphen?

Das Substrat macht bei Silicen den Unterschied. Kohlenstoff ordnet sich bevorzugt in der zweidimensionalen Graphen-Struktur an. Bei Silizium verhält es sich anders. Es ordnet sich dreidimensional. Daher gibt es kein Silicen in der Natur, es braucht auch immer ein Substrat, auf dem es wachsen kann. Das beeinflusst aber die Eigenschaften. Derzeit wird Silber als Unterlage verwendet.

Gibt es Alternativen?

Das Verwenden anderer Substrate oder gar die Möglichkeit der Ablösung, also der Fertigung von freistehendem Silicen ist ein Forschungsthema. Damit könnten die Eigenschaften näher an das errechnete Optimum aus den Modellen gebracht werden. Der Transistor unserer US-Kollegen zeigt zwar die erwarteten Eigenschaften, allerdings nicht in optimaler Weise. Ob ein Material als Substrat geeignet ist und eine Silicenschicht stabil bleibt, muss im Labor getestet werden.

Wie funktioniert die Herstellung?

Zuerst wird Silber im Vakuum gereinigt, damit die Atomstruktur keine Kontaminationen mehr aufweist. Anschließend wird Silizium bei rund 1200 Grad verdampft. Das kondensiert dann in einer Monolage auf dem auf 220 Grad erwärmten Silber. Pro Schicht dauert das rund eine Stunde, auf einer Fläche mit etwa einem Zentimeter Durchmesser.

Handelt es sich um eine homogene Schicht?

Mit dem beschriebenen Verfahren entstehen aufgrund der Struktur des Silbers verschiedene Domänen in einer Größe von 50 bis 100 Nanometer. An den Domänengrenzen treten Verluste beim Ladungstransport auf. Das ist einer der Gründe, weshalb der Silicen-Transistor nicht die theoretisch vorhergesagten Werte erreicht. Für elektronische Anwendungen wären eindomänige Flocken optimal. Deren Herstellung ist derzeit aber auch bei Graphen noch ein Problem.

Eine weitere Hürde ist, dass Silicen schnell zerfällt. Auch der vorgestellte Transistor hat nur wenige Minuten lang funktioniert.

Die Siliziumschicht reagiert mit der Umgebung. Während Graphen relativ inert ist, oxidiert die Silicenschicht mit der Zeit durch.