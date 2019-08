Schlaganfall: Leseschwache Angehörige schwer zu informieren

INCoPAS

Hier setzt das Projekt INCoPAS (Informational Needs of Caregivers of Persons with Acute Stroke) des Studienstandorts im KAV in Kooperation mit der FH Campus Wien an. Durch qualitative Befragungen erheben Forscher, wie maßgeschneiderte Information für diese Zielgruppe aussehen sollte, um eine möglichst gute Betreuung der Patienten zuhause sicherzustellen. "Die Angehörigen sollten wissen, wie sie einen erneuten Schlaganfall erkennen, welche Rehabilitationsangebote es gibt und an welche Stellen sie sich wenden können", erklärt Projektleiterin Grandy. Der Verein Schlaganfall Selbsthilfe Wien, die Plattform Gesundheitskompetenz und das Kaiser-Franz-Josef-Spital arbeiten mit dem Fachhochschulkooperationsstudienstandort und der FH Campus zusammen und liefern Input.

Die Bedürfnisse der Angehörigen werden im Rahmen des Projekts abgefragt. Wie die Inhalte am besten aufbereitet werden, wird nach Abschluss der Erhebung entschieden. Aus anderen Projekten, etwa in Berlin, weiß man, dass Piktogramme eine Möglichkeit sein können, um Informationen an Personen, die Schwierigkeiten mit Texten haben, zu vermitteln. Bei der Verbreitung gibt es ebenfalls mehrere Möglichkeiten, etwa die Erstellung einer Broschüre oder einer Informations-App.

Zentral ist auch die personalisierte Aufklärung durch Pflegepersonen in den Krankenhäusern. Am Ende des Projekts soll ein Leitfaden stehen, der eine gute Gesprächsqualität sicherstellt. "Wichtig ist, dass die Information von Anfang an und immer an die jeweiligen Bedürfnisse angepasst verfügbar ist, sowohl durch persönliche Beratung als auch in schriftlicher Form", sagt Braunschmidt.

Die Einrichtung einer zentralen Informationsstelle wäre ebenfalls eine mögliche Maßnahme. "Wir wollen Personen mit wenig Ressourcen und Motivation helfen, besser mit der Situation eines Schlaganfalls im Umfeld umzugehen. Wenn wir unsere Analyse abgeschlossen haben, könnte in einem neuen Projekt die konkrete Umsetzung angegangen werden und ein zielgruppengerechtes, gutes Informationsmaterial für Angehörige regional angeboten werden", sagt Grandy.

Dieser Artikel ist im Rahmen einer Kooperation zwischen futurezone und FH Campus Wien entstanden.