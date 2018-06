Schwarzes Loch frisst Stern, spuckt Materiestrahl aus

Im Zentrum von Galaxien tut sich meist nicht viel. Die supermassereiche schwarzen Löcher darin haben bereits vor Ewigkeiten alles in ihrem Umfeld vernichtet. Jetzt konnten aber Forscher erstmals ein seltenes Ereignis beobachten: Die Zerstörung eines Sterns durch ein schwarzes Loch.

Diese Ereignisse werden Tidal Disruption Event (TDE) genannt. Ein Stern gerät in das Gravitationsfeld eines schwarzen Lochs und wird durch die Kräfte zerrissen. Es formt sich ein sogenannter Jet, der Materie des sterbenden Sterns und Strahlung in hoher Geschwindigkeit ins All hinausschießt.

Galaxie-Kollision

Ausgelöst wurde das Ereignis durch die Fusion von zwei Galaxien. Die kollidierenden Galaxien werden Arp 299 genannt und sind 150 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt. Im Kern einer dieser Galaxien ist ein schwarzes Loch mit 20 Millionen mal mehr Masse als unsere Sonne. Durch den Prozess der Fusion sind Schockwellen entstanden. Diese haben einen Stern, der zweimal so viel Masse wie die Sonne hat, in das Gravitationsfeld des schwarzen Lochs geschoben.

Die Kräfte haben den Stern zerrissen. Der dabei entstandene Jet schießt Materie mit ein Viertel Lichtgeschwindigkeit ins All. „Noch nie zuvor konnten wir direkt beobachten, wie sich ein Jet bei einem TDE formt und entwickelt“, so die Forscher.