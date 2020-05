Sensoren: Forscher verfolgen Tiere auf Schritt und Tritt

„Im Winter ist das Beringmeer für Menschen viel zu rau“, erklärt die Biologin. „Daher haben wie nördliche Seebären mit Sensoren ausgestattet“. Die kräftigen, bis zu 250 Kilogramm schweren Bullen tummeln sich dort selbst bei unwirtlichsten Bedingungen und tauchen in bis zu mehr als 100 Metern Tiefe. Die Sensoren messen welche Temperatur und welcher Salzgehalt in welcher Tiefe herrscht. „Sobald die Tiere wieder auftauchen werden die Daten via Satellit an uns übermittelt. Wir müssen sie also nicht – wie früher - wieder einfangen, um an die gespeicherten Daten heranzukommen.“ Auch der Beitrag von Beluga- und Narwale kann sich sehen lassen: Sie lieferten bisher 200.000 Temperatur- und Salinitätsprofile des arktischen Ozeans.

Diese Daten sind nicht nur wichtig, um zu wissen, wie es um den Lebensraum der nördlichen Seebären bestellt ist. „Diese Informationen sind der Stoff, aus dem Forscher Computermodelle über die Ozeane, über Klimawandel und das Wetter entwickeln.“