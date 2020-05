Siemens Graz entwickelt Thermoinspektion per Drohne

Die Suche nach geothermischen Verlustquellen, sogenannten Hotspots, fand bisher standardmäßig vom Boden aus statt. Doch der Blickwinkel auf die Objekte - speziell, wenn es sich um große Gebäudekomplexe handelt - ist oft eingeschränkt, was wiederum einen höheren Zeitaufwand verursacht oder sogar Klettereinsätze notwendig machte. Das "Video-Analytics"-Team am Siemens-Standort in Graz habe daher eine Software entwickelt, die es ermöglicht, großflächig Energieverlustquellen aufzuspüren, teilte das Unternehmen am Montag mit.