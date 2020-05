“Smart Homes” mit Sicherheitsproblemen

“Ich würde mir gut überlegen, wo ich drahtlos vernetzte Systeme zuhause einsetze. Bei einer Beleuchtungssteuerung ist das Risiko vermutlich noch relativ gering, aber eine Alarmanlage beispielsweise würde ich persönlich nicht so planen”, sagt Zillner, der bei Cognosec beschäftigt ist, am Rande des Security Forums am FH Oberösterreich Campus Hagenberg im futurezone-Interview. Bei einer Präsentation vor Ort demonstriert Zillner auch gleich, wo das Problem solcher Heimautomatisierungslösungen liegt, indem er eine drahtlos vernetzte Beleuchtungs-Lösung eines namhaften Herstellers hackt. “Diese Systeme setzen oft auf eigene Standards zur Kommunikation, die Ressourcen sind oft begrenzt, da die Geräte auf Sparsamkeit ausgelegt sind, und die Angriffsfläche ist groß, weil es viele Systeme in einem Haushalt gibt”, erklärt Zillner. Laut Schätzungen der Analysten von Gartner sollen im Jahr 2022 bereits 500 drahtlos vernetzte, smarte Geräte pro Haushalt vorhanden sein, von denen aber noch unklar ist, wer sie warten und auf dem neusten Stand halten soll.

Die Standards, über die vernetzte Geräte kommunizieren, sind zudem oft veraltet und nicht ausreichend gesichert. “Bei einer Analyse haben wir in vielen Protokollen Lücken gefunden und auch die Hersteller informiert. Dort war das Interesse an unseren Ergebnissen aber nicht immer hoch”, sagt Zillner. Nutzern, die ihren Haushalt smarter machen wollen, rät der Fachmann, sich genau zu informieren und die Möglichkeiten auszuloten. “Es gibt viele Hersteller und durchaus auch seriöse Produkte, die sicher implementiert werden können”, sagt Zillner, der zuhause selber vernetzte Temperatur- und Bewegungsmelder verwendet.