Smartes Gepäckwagerl hilft beim Umsteigen

Im Zuge der Entwicklung wurde eine Version des TransitBuddy am Hauptbahnhof Wien getestet. In der Praxis eilt der Roboter auf zwei Rädern im Segway-Stil heran, wenn man ihn per Smartphone ruft. Beim Nutzer angekommen, klappt er Front und Heck auf, um eine ebene Ladefläche zu bilden. Der TransitBuddy kann nun dem Nutzer folgen, indem er sein Smartphone ortet.

Andererseits kann man dem smarten Gepäcktransporter per Smartphone-App oder mobiler Webseite sagen, wohin man gerne möchte. Der TransitBuddy übernimmt dann die Führung. Muss man auf dem Weg eine Toilette aufsuchen, oder will ein Geschäft betreten, so kann das Gepäck auf dem Roboter durch ein ausziehbares Schloss gesichert werden. Das Fahrzeug wartet dann samt Gepäck vor der Tür.