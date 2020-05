Smartphones sollen Finger bei jeder Berührung scannen

Synaptics, das bereits den Fingerabdruck-Leser auf der Rückseite des HTC One Max beigesteuert hat, will seine Kompetenz in Sachen Biometrie ausbauen. Nachdem vor kurzem das auf Fingerabdrücke spezialisierte Unternehmen Validity gekauft wurde, arbeitet der Touchpad-Hrsteller jetzt an neuen Technologien.

Fingerabdrucksensoren sollen künftig in die gesamte Hülle von Handys - inklusive Rückseite - verbaut werden, indem eine dünne Elektronikschicht in die Außenhaut eingelassen wird. So können die Identitäten der Nutzer von Smartphones oder Laptops kontinuierlich überprüft werden, unabhängig davon, wo oder mit welchem Finger die Geräte berührt werden.