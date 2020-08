So sieht der Moon Lander von Jeff Bezos Blue Origin aus

Das Modell besteht aus 2 Teilen: Dem Landemodul, das von Blue Origin entwickelt wurde und dem Startmodul, das vom Rüstungskonzern Lockheed Martin kommt. Die beiden Unternehmen arbeiten für den Moon Lander zusammen.

Aufgebaut ist der Moon Lander über 12 Meter hoch. NASA-Ingenieure und Astronauten werden das Modell jetzt evaluieren. In einigen Tests werden die Astronauten auch Raumanzüge tragen. So soll die Ergonomie in der Kabine überprüft werden, sowie das Aus- und Einsteigen. Ebenfalls wichtig ist die Platzierung von Displays, Bedienelementen und Fenster, um aus der Kapsel nach draußen zu sehen.

Nächste Phase

Der Test wird jetzt mit dem Modell gemacht, damit Änderungen vorgenommen werden können, bevor die Entwicklung in die nächste Phase geht. Anhand der Tests entscheidet die NASA, ob die Unternehmen mit ihren Landern in die nächste Phase kommen. Sollten es alle schaffen, werden sie zu neuen Entwürfen aufgefordert. Im Frühling 2021 wird die NASA dann entscheiden, ob sie die Entwicklung von Landern von einem oder 2 Unternehmen weiter unterstützt.

Für den Bau des Moon Landers hat die NASA Blue Origin 579 Million Dollar zur Verfügung gestellt. Dynetics hat 253 Millionen Dollar bekommen, SpaceX 135 Millionen Dollar. Ob die NASA das Projekt ab Frühling mit einer oder 2 Firmen weiterführen wird, hängt vom Fortschritt der Moon Lander ab und wieviel Budget die NASA vom US-Senat zur Verfügung gestellt bekommt.

Das Ziel ist, dass der Lander für die Mondlandung im Jahr 2024 bereit ist. Dies ist das Artemis-Programm der NASA, bei dem zum ersten Mal eine Frau den Mond betreten soll.