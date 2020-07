USA suchen mobile Atomreaktoren für Mond und Mars

"Leicht" und robust

Da das komplette System mit einer Rakete ins All geschossen wird, soll es zwischen 2.000 und 3.500 Kilogramm wiegen, inklusive aller Bauteile. Zudem müssen diese Teile den mitunter heftigen Bedingungen eines Starts und einer Landung standhalten.

Die NASA arbeitet seit Jahren an Atomreaktoren für Mond und Mars. Bereits 2018 wurde ein Mini-Atomreaktor für die Stromversorgung am Mars getestet. Der "Kilopower Reactor Using Stirling Technology" (KRUSTY) soll langfristig 40 Kilowatt an Strom liefern können. Das Forschungs-Projekt soll noch 2020 zur Technology Demonstration Mission werden, also von der Planung zur Umsetzung übergehen.