US-Armee bestellt mobile Atomreaktoren

Laserwaffen

Was nicht dediziert genannt wird, aber auch ein Faktor ist, sind neue Waffensysteme der US-Armee. So wird an mehreren Laser- und Mikrowellenwaffen gearbeitet. Diese sollen Stützpunkte zukünftig vor Drohnen, Raketen und Angriffen mit Flugzeugen und Hubschrauberen schützen. Die Waffen benötigten natürlich Strom, der bisher bei abgelegenen Stützpunkten durch Gas- oder Treibstoffgeneratoren erzeugt wird.

Nach eigenen Angaben verbraucht das US-Militär jährlich 30 Terrawattstunden Strom und über 38 Millionen Liter Treibstoff täglich. Ein kleiner, sicherer mobiler Atomreaktor könne nahezu endlos saubere Energie herstellen, überall auf der Erde, so das US-Verteidigungsministerium.

Russlands schwimmendes Atomkraftwerk

In der Aussendung des Ministeriums wird auch gesagt, dass die USA riskiere die Führerschaft bei Atomenergie an Russland und China zu verlieren. Mit der Entwicklung eines Mikroreaktors wolle man dem entgegensteuern.

Russland bekam im Vorjahr viel Aufmerksamkeit für sein schwimmendes Atomkraftwerk. Das Schiff besteht aus zwei 35-Megawatt-Reaktoren, die eine Stadt in Sibirien mit Strom versorgen.