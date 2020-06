Social-Media-Studien ist nur bedingt zu trauen

Das ist bei anderen Methoden normalerweise ein üblicher Weg, um Daten zu bewerten. Neue Methoden können auch nicht mit alten verglichen werden. “Ich glaube nicht, dass viele der Probleme neu sind. Probleme ergeben sich, weil die meisten dieser Big Data/Social Media Studien von Nicht-Sozialwissenschaftlern gemacht werden, denen eine gewisse Grundskepsis fehlt. Wenn ich ihnen erzähle, dass ich über 50 Milliarden Tweets auf meinem Server habe, ist das ja an sich schon beeindruckend. Da vergisst man dann oft zu hinterfragen was mir 50 Milliarden Datenpunkte sagen, was ich nicht auch von 1,000 gut ausgewählten erfahren kann”, beschreibt Pfeffer.

Pfeffer und sein Kollege wollen mit ihrer Arbeit nicht pauschal alle Social-Media-Forschungsarbeiten verteufeln, fordern aber neue Methoden und einheitliche Standards. “Jeder weiß heute, dass man keine Wahlen vorhersagen kann, indem man an einem sonnigen Vormittag am Stephansplatz zufällig Menschen nach ihrer Meinung fragt, sondern, dass man das irgendwie anders angehen muss. Wir werden ähnliche qualitätssteigernde Verfahren auch in der Analyse von Social Media Daten in den kommenden Jahren sehen”, so Pfeffer.