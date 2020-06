Software hilft bei Erforschung des Immunsystems

Das menschliche Immunsystem ist hochkomplex und bis dato noch nicht in allen Einzelheiten erforscht. In der Bioinformatics Research Group am Campus Hagenberg der FH Oberösterreich wird zur Zeit an einer Software gearbeitet, die es in Zukunft ermöglichen soll, das Immunsystem bzw. Vorgänge im Immunsystem von PatientInnen darzustellen und damit ÄrztInnen bei der Diagnose und Behandlung von Krankheiten zu helfen. Die Entwicklung von ImmunExplorer basiert auf den Ergebnissen einer Forschungskooperation zwischen FH OÖ und der Blutzentrale Linz.