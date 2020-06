Software soll bald Befehle in Alltagssprache verstehen

Unter dem Schlagwort “Natürlichsprachige Programmierung” wird am KIT Software entwickelt, die Menschen verstehen und Anweisungen befolgen kann. Zwar sind heutige Mobiltelefone und spezielle Software bereits dazu imstande, Sprachbefehle in eingeschränktem Maß zu akzeptieren, das hat mit dem was den deutschen Forschern vorschwebt aber noch nicht viel zu tun. “Die Mobiltelefone sind schon besser als früher, verstehen einfache Kommandos und erkennen Schlüsselwörter in Sätzen. Wir wollen aber mehrere Kommandos zu einer Art einfachen Programmierung zusammenfügen können”, erklärt Walter Tichy vom KIT gegenüber der futurezone.

Derzeit arbeiten Tichy und sein Team mit der Programmierumgebung “Alice”, die so angepasst wurde, dass einfache 3D-Spiele mit Sprachbefehlen erstellt werden können. “Wir könne etwa Szenenbeschreibungen liefern. Der Nutzer sagt der Software, dass im Hintergrund ein Wald, im Vordergrund eine Eisfläche sein soll. Dann können wir Alice sagen, dass eine Eisläuferin sich drei Mal drehen und dann nach hinten laufen soll. Das sind einfache Aufgaben, sie beweisen aber, dass das Konzept funktioniert”, sagt Tichy. Ein Demovideo gibt es hier: