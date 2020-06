“Es ist sehr schwierig, Software zu entwickeln, die für jeden Nutzer gleich gut zu bedienen ist. Unterschiedliche Fähigkeiten und Präferenzen oder körperliche Beeinträchtigungen werden deshalb kaum berücksichtigt”, erklärt Mirjam Augstein, Lehrende für „Kommunikation, Wissen, Medien“ und Forscherin am Campus Hagenberg der FH Oberösterreich, die an anpassungsfähigerer Software arbeitet. Im Forschungsprojekt “Interaction Analysis for Automated Adaption” werden in Kooperation mit LIFEtool Programme für mobile Geräte und Computer entwickelt, die Rücksicht auf die Bedürfnisse ihrer Nutzer nehmen. “ Software sollte sich automatisch den Nutzern anpassen. Das kann einfach sein, wenn beispielsweise nur die Bildschirmbereiche für Menüs verwendet werden, die der jeweilige Nutzer auch tatsächlich erreichen kann. Komplexer wird es, wenn etwa für Menschen mit Beeinträchtigung eine passende Kombination aus verschiedenen Eingabemethoden ermittelt wird”, sagt Augstein.

Menschen mit motorischen und kognitiven Einschränkungen stehen in der Anfangsphase des Projekts im Fokus der Forschungsarbeit, die Ergebnisse lassen sich aber auch für andere Zielgruppen nutzen. Wenn verschiedene Eingabesysteme zur Auswahl stehen, soll das System basierend auf den Interaktionen des Nutzers die beste Möglichkeit aussuchen. Eine Kombination aus verschiedenen Systemen ist ebenfalls möglich. “Die Interaktionspräferenzen und der Wissensstand eines Anwenders werden in einem Nutzermodell gespeichert. Die adaptiven Systeme können auch in der Industrie zum Einsatz kommen, etwa für unterschiedlich gut geschulte Arbeiter. Senioren sind ebenfalls eine mögliche Zielgruppe”, erklärt Augstein.