Solarflugzeug schafft Zwölf-Stunden-Flug

Das Solarflugzeug Solar Impulse HB-SIA hat seinen dritten internationalen Flug erfolgreich über die Bühne gebracht. Nach den Strecken Payerne – Brüssel am 13. Mai und Brüssel – Paris Le Bourget am 14. Juni kehrte das Flugzeug am Sonntag von Paris ins schweizerische Payerne zurück. Die insgesamt 426 Kilometer legte das Flugzeug in zwölf Stunden und 31 Minuten zurück.