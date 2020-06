Branson hält trotz Absturz an Raumfahrtplänen fest

„ SpaceShipTwo“ war am Freitag bei einem Testflug im US-Bundesstaat Kalifornien abgestürzt. Nach Polizeiangaben kam einer der beiden Piloten ums Leben, der andere konnte sich mit einem Fallschirm retten. Er wurde schwer verletzt. „Alle unsere Gedanken sind bei den Familien der von diesem tragischen Ereignis Betroffenen“, heißt es in dem Virgin-Statement. „Wir tun alles, was uns möglich ist, um sie zu unterstützen.“

Das Unternehmen werde voll mit den ermittelnden Behörden kooperieren, hieß es weiter. Nach dem Absturz hatte Virgin Galactic mitgeteilt, bei dem Testflug habe es eine „ernsthafte Unregelmäßigkeit“ gegeben, jedoch ohne Details zu nennen.