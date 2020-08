SpaceX: Astronauten erfolgreich von Raumstation ISS gestartet

Nach einer Prüfung der Wetterbedingungen wird die SpaceX-Dragon-Raumkapsel nun doch wie geplant bereits am Sonntag auf die Erde zurückkehren. Der mittlerweile zu einem Tropensturm zurückgestufte Hurrikan Isaias drohte der Rückkehr einen Strich durch die Rechnung zu machen. Offenbar sind die Bedingungen aber stabil genug, dass die Astronauten sicher auf dem Meer landen können. Die Landung wird an der nordöstlichen Küsten von Florida im Golf von Mexico stattfinden.

Livestream von Landung

Um exakt 1.35 mitteleuropäischer Zeit dockte das Raumschiff von der Internationalen Raumstation ab und ist nun wieder auf dem Weg in Richtung Erde. Zum Zeitpunkt des Manövers befand sich die ISS in 430 Kilometer Höhe oberhalb von Johannesburg. Nach zwei Monaten im Weltraum befinden sich die Astronauten Bob Behnken und Doug Hurley nun auf ihrer 19-stündigen Reise. Die Landung ist für 20 Uhr 41 am Sonntagabend geplant und wird im Livestream der NASA und von SpaceX übertragen.

SpaceX-Livestream