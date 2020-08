Hurrikan gefährdet Rückkehr der SpaceX-Astronauten

Die Raumkapsel soll bei ihrem Weg auf die Erde zurück von zwei Fallschirmen gebremst werden. Der erste wird sich in etwa 5500 Metern Höhe bei einer Geschwindigkeit von 560 km/h öffnen. Der zweite Fallschirm folgt in 1800 Metern über dem Meeresspiegel, wenn die Kapsel noch knapp 120 km/h schnell ist. Die Landung im Meer ist nicht ohne. Es wird die erste der NASA in 45 Jahren sein und könnte bei den Astronauten heftige Übelkeit verursachen.

Von Schwerelosigkeit ins wellige Meer

Der Grund ist, dass die Umstellung von Schwerelosigkeit auf die auf der Erde herrschende Schwerkraft für den menschlichen Körper ohnehin schon eine Herausforderung ist. Findet man sich unmittelbar nach der Landung stark schaukelnd im Ozean wieder, könnte dies zu zu starker Seekrankheit führen. Aufgeklaubt werden die Astronauten von einem Schiff mit technischem und medizinischem Personal an Bord.

Als alternatives Abddockdatum hat die NASA bereits Montag ins Auge gefasst. Der Abflug sowie die Landung werden von SpaceX und der NASA im Livestream übertragen.