SpaceX zeigt, wie die futuristischen Raumanzüge funktionieren

Beim erfolgreichen Flug der US-Astronauten mit der Crew-Dragon-Raumkapsel zur ISS Ende Mai kamen Weltraumanzüge zum Einsatz, die von SpaceX komplett neu und in-house entwickelt wurden. Das ist insofern bemerkenswert, da die NASA die Anzüge bei früheren Missionen an externe Produzenten auslagerte. In einem kurzen Video gibt SpaceX Einblick in den Herstellungsprozess, aber auch die Funktionen, die der moderne Raumanzug erfüllen muss.

Gesamtsystem mit Sitz

SpaceX zufolge wurde der Anzug als Gesamtsystem mit dem Sitz in der Dragon-Kapsel konzipiert. Über einen einzigen Anschluss wird der Anzug an die Elektronik angebunden. Aber auch die kühlende Luftzufuhr im Inneren sowie das Gas, das zum Druckausgleich im Anzug notwendig ist, wird über diese Schnittstelle beigegeben. Neben der eingebauten Kühlung, die über Sensoren automatisiert wird, ist der Anzug mit einem Gehörschutz und Mikrofonen ausgestattet, welche die Kommunikation erleichtern sollen.