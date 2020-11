SpaceX hat neuen Recycling-Rekord aufgestellt

48 Starts im Jahr

Im November hat das Unternehmen 4 Starts verzeichnet, in den vergangenen 50 Tagen waren es 7 Starts. Doch künftig will man im Jahr 48 schaffen, zumindest hat sich SpaceX das für 2021 vorgenommen. „Wir müssen dafür noch sehr viele Verbesserungen durchführen, um die Chance zu haben, 48 Starts durchzuführen“, so Elon Musk im Oktober.

Raketen-Booster mehrfach zu verwenden ist für SpaceX daher eines der großen Ziele für die künftigen Starts, wie Teslarati berichtet. Wenn SpaceX künftig fast einen Start pro Woche durchführen möchte, wird das mit den Booster-Modellen B1061, B1062 und B1063 ein schwieriges Ziel, weil diese auch noch für Missionen des US-Militärs und Flüge für die NASA gebraucht werden.