Baby Yoda fliegt mit SpaceX-Crew zur ISS

Wichtige Rolle

Dass eine Plüschfigur oder ähnliches mit an Bord eines Raumschiffs ist, hat Tradition. Denn mit einem kleinen, ungefährlichen Gegenstand können die Raumfahrer an Bord prüfen, ob das Raumschiff bereits Schwerelosigkeit erreicht hat. Nachdem die beiden NASA-Astronauten Bob Behnken und Doug Hurley bei ihrem Testflug im Mai ein Dinosaurier-Stofftier mit an Bord nahmen, wurde für diese ehrenvolle und nicht unwichtige Aufgabe nun Baby Yoda ausgewählt.