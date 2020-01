SpaceX sprengt absichtlich Treibstofftank von Starship

Musk zufolge sind für ihn die 125 Prozent aber ohnehin nicht relevant. Er will einen Druck von 8,5 bar erreichen, was 140 Prozent entspricht. Dies sei nötig für bemannte Flüge ins Weltall. Musk geht davon aus, dass dies mit präziser gefertigten Teilen und besseren Bedingungen fürs Schweißen erreicht werden kann. Die Erfahrungen aus diesem Experiment sollen in den nächsten Starship-Prototypen, genannt SN01, einfließen. Die Arbeiten daran sollen in Kürze starten.