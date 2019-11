Video: Neues Raumschiff von SpaceX zerplatzt bei Test

Rückschlag nicht umsonst

Der Zwischenfall wurde gefilmt und in einem inoffiziellen Livestream im Internet übertragen. Auch SpaceX-CEO Elon Musk hat sich zu dem Rückschlag auf Twitter geäußert. Die Arbeit an dem Prototypen sei nicht umsonst gewesen. MK 1 habe als "Pfadfinder" gedient und die Entwicklung des Starship vorangebracht, so Musk.