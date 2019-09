Auf zum Mars: So sieht Elon Musks neues Starship aus

SpaceX-Gründer Elon Musk will immer schneller, besser, stärker und vor allem größer werden – zumindest, was seine Produkte betrifft. Vergangene Nacht hat er die neuesten Entwicklungen zu seinem gigantischen Starship an der Startanlage in Cameron County in Texas präsentiert, die via Live-Stream mitverfolgbar waren.

Es ist die nächste Stufe der Rakete „Super Heavy“, die wiederverwendbar ist, sodass sie mehrere hundert Male im Jahr fliegen könnte. In spätestens zwei Monaten soll das Raumschiff schon seinen ersten Testflug angehen. Dabei soll sie 20 Kilometer hoch fliegen und wieder auf die Erde zurückkehren.

Erde künftig überhitzt

Ihr eigentlicher Zweck: den schnellsten Weg zu einer selbsterhaltenden Stadt auf dem Mars sicherzustellen. Auch Flüge zum Saturn sollen eines Tages damit möglich gemacht werden. Die Sonne würde immer heißer und größer. Auch ohne Erderwärmung würde sie laut Musk eines Tages die Erde überhitzen. In einigen Millionen Jahren sei dies bereits der Fall – daher sollte der Mensch ihm zufolge jetzt schon die Chance ergreifen und sich auf anderen Planeten ausbreiten.