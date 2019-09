Elon Musk wird neues SpaceX-Starship-Design vorstellen

Präsentation der Architektur

Der große, jährliche SpaceX-Event findet in Südtexas statt. Laut space.com ist 8 Uhr Abends (EDT), das wäre bei uns 2 Uhr Nachts, als Launch-Termin vorgesehen. SpaceX hat für diese Uhrzeit eine Live-Schaltung via YouTube angekündigt und damit den Termin bestätigt. Ihr könnt die Präsentation also wie gewohnt auf Video mitverfolgen, falls ihr um diese Uhrzeit wach seid.

Weltraumfreunde warten gespannt auf die neuen Enthüllungen rund um die Starship-Rakete. Bisher haben sich die Variationen dieser Monster-Rakete schon mehrfach geändert und es bleibt daher spannend, was für Architektur-Pläne Musk herzeigen wird.