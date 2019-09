SpaceX erklärt seltsames Verhalten rund um Kollisionskurs

Dass SpaceX sich weigerte, den auf Kollisionskurs mit einem ESA-Wettersatelliten befindlichen Starlink-Satelliten abzulenken, hat viel Unverständnis und Kritik hervorgerufen. Am Mittwoch meldete sich die Weltraumfirma mit einer kuriosen Erklärung zu Wort. Das Ignorieren der ESA-Kontaktanfrage sei nicht absichtlich gewesen. Man habe den Großteil der Korrespondenz aufgrund eines E-Mailfehlers nämlich gar nie zu Gesicht bekommen.

"Ooops, E-Mail-Probleme!"

Wirklich angekommen dürfte SpaceX zufolge nur die erste E-Mail vom 28. August sein, in denen die ESA via E-Mail nachfragte, ob die Weltraumfirma den Kurs seines Satelliten ändern werde. Man habe dies verneint, weil das Risiko zu dem Zeitpunkt nur 1 zu 50.000 betragen habe. Sämtliche folgende E-Mails - die ESA kontaktierte SpaceX schließlich jeden Tag mit dem ständig aktualisierten Risikoreport - seien vom System nie an die Verantwortlichen weitergeleitet worden.