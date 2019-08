Video zeigt bisher höchsten Flug von SpaceX Starhopper

Das US-Raumfahrtunternehmen SpaceX hat erfolgreich einen Prototypen für seine Schwerlastrakete getestet, die einst Menschen und Fracht zum Mond und zum Mars bringen soll. Die Starhopper hob am Dienstagnachmittag (Ortszeit) auf einem Gelände in Boca Chica im US-Staat Texas ab, wie das Unternehmen via Twitter mitteilte und in einem kurzen Video zeigte.

Das tonnenförmige, silberne Gerät aus Edelstahl stieg rund 150 Meter in die Höhe, flog 100 Meter weit und landete dann nach knapp einer Minute sicher wieder auf der Erde.

Das Projekt befindet sich aktuell noch in einer frühen Testphase. Mit dem Starhopper soll der Weg für Starship geebnet werden. Das Gefährt, das zuvor als Big Fucking Rocket oder Big Falcon Rocket bzw. BFR bezeichnet wurde, soll künftig bis zu 100 Menschen transportieren können. SpaceX-Chef Elon Musk hofft damit, künftig Reisen zum Mars durchführen zu können. Der Bau der Starhopper war im Dezember 2018 begonnen worden. Das Gerät hat einen Durchmesser von neun Metern.