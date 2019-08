Astronauten aus Raumkapsel gerettet: NASA und SpaceX proben Ernstfall

SpaceX soll zukünftig Astronauten für die NASA ins All bringen. Mit dem Raumschiff Crew Dragon sollen sie zur Internationalen Raumstation ISS und wieder zurück fliegen. Nachdem ein unbemannter Testflug des Crew Dragon im März zur ISS erfolgreich war, schreiten jetzt die Vorbereitungen für einen bemannten Flug voran.

Dazu haben die NASA und SpaceX jetzt eine gemeinsame Übung im atlantischen Ozean abgehalten. In dem Szenario ist der Crew Dragon auf der Erde gelandet, aber die Passagiere verletzt. Die Einsatzkräfte müssen die Astronauten aus dem Crew Dragon bergen und per Hubschrauber zum Air-Force-Stützpunkt in Cape Canaveral bringen.