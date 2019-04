Video: SpaceX-Raumkapsel "Crew Dragon" bei Tests explodiert

Bei den so genannten "Static Fire"-Tests in Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida ist eine "Crew Dragon"-Kapsel explodiert und in Flammen aufgegangen. Das private Raumfahrtunternehmen von Elon Musk hat den Fehler bestätigt und spricht von einer "Anomalie". Die Raumkapsel wurde vollständig zerstört, verletzt wurde niemand.

Im Internet kursiert ein Video, von dem behauptet wird, dass es die Explosion der Raumkapsel zeigt. Auf den kurzen Clip angesprochen, wollte SpaceX die Echtheit des Videos weder bestätigen noch dementieren.