Spanische Smart Meter können einfach gehackt werden

Die Kommunikation zum Zähler würde dabei über Powerline laufen, so der Forscher. Genauere Details zum Hack wollten die Forscher jedoch nicht preisgeben, da diese die nationale Sicherheit gefährden würden. „Das Problem muss zuerst gelöst werden“, wie Garcia Illera betonte. Dies sei durch einen Remote-Zugriff auf die Zähler möglich, der Energieanbieter müsse zur Problembehebung nicht extra in die Haushalte seiner Kunden fahren. Die Forscher zeigten sich selbst überrascht darüber, was sie mit dem Zähler nach der „Übernahme“ in Folge alles anstellen konnten.

Das Szenario, das die spanischen Forscher gezeigt haben, könnte – theoretisch - auch in Österreich stattfinden, wie Markus Kammerstetter vom Institut für Rechnergestützte Automation an der TU Wien auf futurezone-Anfrage erklärt. Bereits vor mehreren Jahren warnte der Forscher vor dem Problem: "Das Problem ist, dass jegliche Kommunikation durch eine Software abgewickelt wird. Die Angreifer brauchen nur die Schwachstellen der Software zu finden und einen eigenen Code einschleusen", beschrieb Kammerstetter die technischen Möglichkeiten. "Alle Smart Meter eines Herstellers sind Software-technisch grundsätzlich gleich und daher ist es mit ein und derselben Schwachstelle möglich, auf vielen dieser Geräten einen falschen Code einzuspielen." So sei auch die Entwicklung von Smart Meter-Botnetzen möglich, so Kammerstetter im Jahr 2011.