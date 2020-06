Spiel, Film und TV als umfassende Illusion

Im Kino übt derzeit ein derart perfekt animierter Affe den Aufstand gegen seine menschlichen Unterdrücker, dass man jede Sekunde an diese gekonnt inszenierte Illusion glaubt. Die Computeranimation, die hinter „Planet der Affen“ steckt, hat einen Grad an Realismus erreicht, der den Seher staunend zurücklässt. Bewegung, Mimik und Gestik des Primaten sind so natürlich, dass man sie nie hinterfragt. Aber nicht nur bei Hollywood-Großproduktionen macht man große Schritte im Streben nach mehr Authentizität. Bei der bis Sonntag stattfindenden Videospiel-Messe GamesCom in Köln ist – wie auch schon die vergangenen Jahre - der gleiche Trend zu verfolgen. Alles muss realistischer und optisch beeindruckender sein. Wobei die angestrebte „ Echtheit“ in den meisten Fällen eine filmische Realität als Vorbild hat. Das Kriegsspiel erinnert an Heldenepen im Spielberg-Stil und das „Sportspiel ist seit jeher eine Nachahmung des Sports, wie er im Fernsehen gezeigt wird“, wie Spieleforscher Steven Poole argumentiert.

Alles wird eins

Die Grenzen innerhalb der Medienformen weichen seit den 1980er-Jahren, als Games erstmals massentauglich wurden, kontinuierlich auf. Dass TV, Film und Spiel in absehbarer Zukunft zusammenwachsen, scheint programmiert. Beispiele für fließende Übergänge gibt es bereits. In den USA kooperiert der Sportsender ESPN seit einigen Jahren mit dem führenden Hersteller von Sportspielen, Electronic Arts. Die für ihre Football-, Basketball- und Fußball-Serien bekannte Firma unternimmt seit jeher alle Anstrengungen, um ihre Produkte zu perfektionieren. Unter anderem werden Athleten und deren Bewegungsabläufe eingescannt, um virtuelle Ebenbilder zu schaffen. Aus diesem Repertoire an digitalen Sportlern bedient sich der Sportsender ESPN für sein „Virtual Playbook“, das bereits mit einem Emmy preisgekrönt wurde. Im TV werden Szenen auf einem virtuellen Spielfeld rekonstruiert. Der Moderator steht in Mitten der digitalen Sportler, erklärt die Taktik und lässt mögliche Züge durchspielen.