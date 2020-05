“Staatliche Überwachung geht in Richtung Orwell”

Dass die zunehmende Durchdringung des Alltags mit informationsverarbeitenden Systemen zu einem Daten-Super-GAU führen könnte, glaubt Mense nicht: “Ich denke, die Datenlecks gehen auf dem jetzigen, hohen Niveau weiter.” Kriminelle sind dabei nicht die einzigen, die ein Interesse daran haben, möglichst viele Daten im Netz zu sammeln. Auch Firmen und Behörden sind hinter möglichst umfassenden Informationen her. “Auch Staaten und deren Verwaltungen schießen derzeit über das Ziel hinaus. Das ist eine eigene Welt geworden, die sich nur mit sich beschäftigt und oft keinen Bezug mehr zum Bürger hat. Es geht in Richtung Orwell”, so Mense.

Politik und Unternehmen sind gefordert, einen angemessenen Rahmen für den Umgang mit Daten im Netz zu schaffen. Ansonsten besteht die Gefahr, dass sich Menschen dem Druck, ihre Daten herzugeben, kaum erwehren können. “Hier liegt die Verantwortung bei Unternehmen und Politik, Grenzen zu ziehen. Online-Banking am Handy zum Beispiel ist ein Witz. Ich brauche eigentlich immer zwei Geräte für einigermaßen sichere Systeme. Die Hersteller wissen das und nehmen die Schäden in Kauf. Das ist nur so lange in Ordnung, wie sie auch die Verluste decken”, sagt Mense.