Start des privaten Versorgungsflugs zur ISS verschoben

Wegen eines Helium-Lecks an der Trägerrakete ist der Start des privaten Raumtransporters „ Dragon“ zur Internationalen Raumstation ISS verschoben worden. Nur eine Stunde vor dem geplanten Start am Montagnachmittag (Ortszeit) stoppte das Unternehmen den Countdown.

Der Frachter, der unter anderem wissenschaftliche Gerätschaften und einen neuen Raumanzug geladen hat, hatte eigentlich vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida starten sollen. Das Leck an der Falcon-9-Rakete werde „bis zur nächsten Startmöglichkeit am 18. April repariert sein“, hieß es. Allerdings sei Wetter vorhergesagt, dass „nicht ideal“ sei. Eine erneute Verschiebung ist also möglich.