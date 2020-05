Start-up macht Graphen aus Kuh-Blähungen

Verkauft wird das Produkt als Pulver oder in Latex oder anderen Lösungen. Den reinen Staub verwenden aber die wenigsten Kunden. Das liegt auch daran, dass die winzigen Partikel nicht leicht zu handhaben sind. “Es gibt keine Normen im Umgang mit Nanomaterialien. Die toxikologischen Studien sind noch nicht zu einem endgültigen Ergebnis gekommen. Bei uns werden deshalb hohe Sicherheitsstandards eingehalten, etwa Maskenpflicht. Da die meisten Kunden Emulsionen beziehen, ist das Problem dort nicht gegeben”, sagt Paukner.

An der Produktion von flächigem Graphen ist Cambridge Nanosystems nicht interessiert. “Derzeit werden die Membranen auf Kupfer gezüchtet, gesucht wird aber ein Prozess, der ähnlich funktioniert wie die Verfahren in der Halbleiterindustrie. Solche Produktion von Graphenmembranen mit hoher Qualität in großen Mengen liegt noch weit in der Zukunft”, sagt Paukner. Der Hype um das Material scheint ohnehin vorbei zu sein. “Silizium hat 80 Jahre gebraucht, bis es reif war. Die Menschen sind nicht an die Zyklen aus der Materialforschung gewohnt, weil neue Handys jedes Jahr auf den Markt kommen. Die Leute haben sich sofort durchsichtige Displays aus Graphen gewünscht, das dauert aber Zeit”, erklärt die Wissenschaftlerin.