Stephen Hawking auf Assistentensuche

Sind Sie ein Computergenie, Organisationstalent, begnadeter öffentlicher Redner, technisch extrem begabt und können gleichzeitig noch eine Vorlesung zur höheren Astrophysik vorbereiten? Dann erfüllen Sie zumindest die grundlegenden Voraussetzungen für den bald freiwerdenden Job als Technischer Assistent des Wissenschaftlers Stephen Hawking.

Der schwer kranke britische Kosmologe und Autor, der nur mit Hilfe eines Sprachcomputers kommunizieren kann und an den Rollstuhl gefesselt ist, sucht ab Ende Februar einen neuen Assistenten, der ihm eine Stimme geben kann, wie auf seiner Internetseite nachzulesen ist.

Maschine liest Bewegungen aus Gesicht ab

Der weltbekannte Hawking, der am 8. Januar 70 Jahre alt wird, leidet unter einer schweren Muskelschwäche. Mitte der 1980er Jahre verlor er seine Stimme. Eine Maschine, die an seinem Rollstuhl angebracht ist, liest Bewegungen in seinem Gesicht ab und hilft ihm dabei, Worte zu übermitteln, Türen zu öffnen und andere Alltagsdinge zu bewältigen.

Die Jobbeschreibung liest sich vielfältig: Die Reisen für Hawking und sein Pflegepersonal organisieren und mindestens drei Monate im Jahr auf Tour sein, den Sprachcomputer und andere Hilfsmittel des Professors warten, Pressesprecher sein und Fragen aus der Öffentlichkeit beantworten, Reden und Vorlesungen vorbereiten gehören dazu.

Voraussetzungen unter anderem: Ohne Anleitung oder technische Unterstützung Maschinen bedienen und anderen diese erklären können, umfassendes Computer- und Technikwissen. Das Gehalt für den Multitalent-Job werde vermutlich bei jährlich rund 25000 Pfund (29800 Euro) liegen.