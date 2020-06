Stromerzeugendes Pflaster soll künftig Handys versorgen

Mit einer beklebten Fläche von drei Quadratzentimeter können die Forscher derzeit 0,8 Milliwatt Spitzenleistung erzeugen. Die durchschnittliche Leistung hängt von der einwirkenden Kraft und deren Frequenz ab. Die besten Werte werden erreicht, wenn das Pflaster wiederholt mit dem Finger angetippt und so auf die Haut gepresst wird. Aber auch bei normalen Bewegungen fließt Strom, etwa wenn das Pflaster auf dem Unterarm angebracht ist und die Hand geöffnet oder geschlossen wird. Die Spannung ist dabei vergleichsweise hoch, bei bis zu 90 Volt, die Stromstärke allerdings sehr gering. “Das liegt an der hohen Impedanz triboelektrischer Generatoren”, sagt Dhakar. Mit den bislang erreichten Werten lassen sich bereits kleine medizinische Sensoren betreiben. Das Ziel der Forscher ist es, eine große Bandbreite an verschiedenen Sensoren und Wearables zu versorgen. Längerfristig ist aber auch eine Verwendung mit Mobiltelefonen denkbar.

“Zumindest als Unterstützung für die Batterien solcher Geräte könnten unsere Generatoren dienen. Das Problem ist, dass die Fläche unseres Generators nicht zu groß werden darf und wir den Strom effizient in eine nutzbare Form umwandeln müssen, weg von hohen Spannungen und geringen Stromstärken. Die komplette Stromversorgung eines Smartphones liegt deshalb noch in ferner Zukunft”, erklärt der Forscher. Ein großer Vorteil der Technik ist, dass sie sich günstig in Massen produzieren lassen sollte. “Ein Generator sollte unter einem Dollar kosten, wenn wir in großen Mengen produzieren”, sagt Dhakar.